Teadmatusest tehtud viga keerab oliiviõli tuksi – kalla ära ja osta uus!

Viga, mida paljud oliiviõliga teevad, seisneb selle hoiustamises. Oliiviõli on välistele tegurite nagu temperatuuri ja valguse suhtes üsna tundlik. Valgus, kõrge temperatuur ja hapnik on oliiviõli vaenlased, mis lühendavad selle säilivusaega. Just selle tõttu tuleb oliiviõli hoida pimedas ja jahedas kapis või veel parem – sahvris. Pliidi kõrval läbipaistvas klaaspudelis oliiviõli hoides teed kõige halvema valiku ning õli läheb kiiresti hukka. Kõige targem ongi seetõttu osta oliiviõli, mis juba tumeda klaasiga pudelisse villitud.