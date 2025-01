Väga halb mõte: kuuseokkaid tolmuimejaga koristades võib aasta halva alguse saada

Jõulud on möödas ning peagi jõuab kätte kuues jaanuar ehk kolmekuningapäev, mil Eestis traditsiooniliselt kuusk toast välja viiakse. Päris puudel on aga üks halb komme – need viskavad maha okkaid, mida jaanipäevani liistu vahelt leida võib. Okaste kokku kogumine on tüütu ning võib tekkida kiusatus haarata tolmuimeja järele. Kahjuks on see väga halb mõte.