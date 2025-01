PILDID Moodne kodu Tallinna külje all: läbivalt stiilne elamine ootab pererahvast

Avar 167,7 ruutmeetri suurune kodu mahutab endas kuus tuba, sealhulgas neli magamistuba, kontori ja suure elutoa. Majaplaan on kavandatud nii, et igal pereliikmel oleks võimalik leida oma nurgake, kuid samas jääb ruumi ka ühiseks ajaveetmiseks. Lastele on eraldi ala kolme magamistoa ja oma elutoaga, samas kui vanematele pakutakse privaatsust peamise magamistoa ja sauna kaudu.

Sisekujunduses on pööratud erilist tähelepanu kvaliteedile ja kestlikkusele. Kasutatud on luksuslikke materjale, mis loovad hubase, kuid samas elegantse atmosfääri. Mööbel ja viimistluslahendused on valitud nii, et need harmoneeruvad kodu kaasaegse arhitektuuriga.