PILK PEALE Armastatud Eesti näitleja müüb oma pealinna korterit

«Otsustasin panna müüki oma Tatari tänava korteri Tallinnas. Korter hõlmab tervet maja teist korrust. Ajaloolises hoones on asunud Läti saatkond ning sündinud mitmed toredad etendused,» kirjutab ta Facebookis .

Suur korter sobib Korolevi kinnitusel nii perele kui ka äritegevuseks, sest seda on võimalik kasutada kahe eraldi seisva korterina. Olemas on kaks kööki, kaks tualetti ja kaks erinevat sissepääsu.

Kolmekorruseline maja, milles korter asub, on KV.EE kuulutuse järgi madala sokliga, neorenessanss-stiilne puitelamu, mis on ehitatud C.Wilckeni projekti järgi 1889.aastal. Aastal 2021 on renoveeriti maja fassaad ja vahetati katus, mille käigus ehitati juurde kaks katusekorterit.