Kuidas optimeerida talviseid kommunaalkulusid?

Kõige suurem kuluallikas on talvel küttesüsteem, kuid õige lähenemine aitab küttekuludelt palju kokku hoida. Kui küttesüsteem on vananenud või ei ole piisavalt efektiivne, tasub kaaluda selle uuendamist, näiteks õhksoojuspumba või gaasikütte paigaldamist. Termostaadi reguleerimine on samuti oluline: optimaalne toatemperatuur on 20–21 kraadi ning kui pereliikmeid ei ole kodus, võiks temperatuuri alandada. Nutikad termostaadid, mis järgivad ajakava, aitavad veelgi kokku hoida.

Talvel on ka veekulu suurem, kuna sooja vett tarbitakse rohkem. Kulu vähendamiseks võiks paigalda veesäästlikud segistid ja dušipead, mis ei mõjuta mugavust. Samuti tasub kodu torustik üle vaadata, et vältida lekkeid, mis võivad kulu suurendada. Samuti aitab sooja vee temperatuuri alandamine mõne kraadi võrra vähendada nii kütte- kui ka veekulusid.

Kodumasinate efektiivne kasutamine on samuti oluline. Neid tasub kasutada täislaadungiga, et kulutada vähem energiat. Kui kasutad elektrilisi kütteseadmeid, veendu, et need töötaksid ainult siis, kui seda on vaja – ära lase süsteemil tööle jääda, kui kodus on juba soe.