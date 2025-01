Eesti kodud saavad miljoni euro eest tuleohutumaks

«Vajadus kodude tuleohutuse parandamise järele on suur, enamasti on probleeme küttesüsteemidega, aga ka elektrisüsteemidega. Iga tuleohutumaks saanud kodu aitab ära hoida võimalikku tuleõnnetust ja mul on hea meel, et saame nii paljude inimeste kodusid muuta turvalisemaks,» ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Pilleriin Kurg.