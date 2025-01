OLE VALVAS Levinud viga lumepuhuri kasutamisel võib sulle kalliks maksma minna

Eraldi juhtum on akutoitel seadme kasutamine ja hoiustamine talvel. «Kerge väikese lume koristamiseks kasutavad päris paljud akutoitel lehepuhureid. Akutoodete puhul tasub teada, et mida madalamad on temperatuurid, seda lühem on nende tööaeg, sest liitiumioonaku tühjeneb külmas kiiremini. Täislaetud ja soojast võetud akuga tohib töötada kuni kümne külmakraadiga. Sellise külma puhul on oluline laadida akut plusskraadide juures ning panna täis laetud aku seadme külge samuti plusskraadidel ruumis,» rõhutab spetsialist ning lisab, et akutoodete puhul peab jälgima, et see üle ei tühjeneks ning akusid tuleb hoiustada ja laadida ainult plusskraadide juures.