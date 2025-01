Pilt on illustratiivne.

Kas oled kunagi leidnud end hommikul auto juurde tormamas, kohvitermos ühes käes ja telefon teises, kui avastad, et esiklaas on paksu jääkorraga kaetud? Ootamine, kuni soojendussüsteemid selle üles sulatavad, võib tunduda lõputuna. Kuid selle asemel, et oodata, saab koduste vahenditega valmistada lihtsa lahuse, mis teeb töö ära kiiremini, kui sa arvatagi oskad.