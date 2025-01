TEEME SELGEKS Avatud purgis olev pesto säilib värskena just nii kaua

Pesto säilivusaeg sõltub suuresti tootest. Valmis pesto ei säili väga hästi ja võib väga kiiresti hallitama minna. Avamise järel võib pestot säilida paarist päevast kuni kahe nädalani. Pestot tasub hoida õhukindlalt suletud anumas külmkapis umbes nädala. Kuigi see loomulikult säilib kauem, peab siiski arvestama, et rasvased koostisosad kipuvad rääsuma, samuti kaotab basiilik või muu roheline kraam oma värskuse. Kui aga pestot nädala jooksul ära ei tarbi, aseta see sügavkülma, kus see hästi säilib.