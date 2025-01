OLULINE TEADA Millised seadmed võib jätta vooluvõrku?

Igas kodus olgu need kaks asja

Tulekahjuks pole palju vaja ja seetõttu võiks igas köögis olla tuletekk ja tulekustuti. Kui juhtub, et pannil süttib rasv või mõni seade, on efektiivne abivahend kohe käeulatuses. Väiksema tulekahju korral on sedasi võimalik tuli ise kontrolli alla saada.

Põhjus, miks kodus peaks olema nii tulekustuti kui -tekk, on lihtne – mõnel juhul on efektiivsem üks, mõnel juhul teine.

Oluline on kiire reageerimine

Kuna rikked elektrisüsteemis (nt äikeselöögi või vananenud juhtmestiku tõttu) pole täielikult ennetatavad, on parim võimalus oma pere turvatunde tagamiseks kasutada nutikat suitsu- ja vingugaasiandurit. See võimaldab tulekahjust teada saada kiirelt ka siis, kui kedagi pole kodus.

Paraku on igal asjal oma eluiga ja nii ka elektriseadmetel. Näiteks on olnud juhuseid, kui päevi näinud külmkapp ootamatult süttib. Just taolistel juhtudel on hea, kui saad ohust võimalikult kiiresti teada.