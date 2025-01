Eesti meest tuvastati võõrsuhkruid

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) võtab igal aastal Eestis müüdavast meest proove, et teha kindlaks, kas mee nime all müüdavad tooted on autentsed. Eelmise aasta kontrolli käigus tuvastati vaid üks võõrsuhkruid sisaldav toode, mis on tänaseks pakendaja poolt tagasikutsutud.