UNUSTA STRESS Eesti koristusproff jagab kasulikke nippe, mis muudavad koristuse poole lihtsamaks

Suuremaid koristustöid soovitab Elo jagada aga väiksemateks sammudeks. «Korista üks piirkond korraga ja tee enne ära raskemad tööd, nagu ahju või külmkapi puhastus. Kui aga endal koristamiseks aega või soovi pole, telli appi professionaalne koristusteenus,» räägib Sagor, rõhutades, et kõige olulisem on see, et kodu oleks selliselt korras, et seal oleks endal mõnus olla. «Sa ei pea ajama taga täiuslikkust – oluline on, et sul endal oleks kodus hea olla.»