TAI UURING Eestis müüdaval toidul on veel arenguruumi

Oluline on aga märkida, et osaliselt on suhkru vähenemine toimunud magusainete kasutamise tõttu. «Vaid kahe alagrupi toodetes, kus on vähenenud suhkrusisaldus on vähenenud ka magusainete kasutamine – limonaadid ja maitsestatud veed ning teega joogid,» tegi Lauk kokkuvõtte.

Kõige vähem on kahe uuringuaasta võrdluses muutunud pagaritoodete toitaineline koostis. Siiski oli tõusnud nende nisujahust lihtpagaritoodete soolasisaldus, mis olid müügil mõlemal kaardistusaastal.

Lihatoodete võrdluses oli toimunud mitmeid muutuseid. Selgemini joonistus välja valgusisalduse tõus keeduvorstide, viinerite, sardellide, salaamide, suitsutatud ja tapasaadustest toodete seas. Samas oli mõnes lihatoodete alagrupis märgata olulist rasvasisalduse suurenemist ja ka soolasisalduse osas oli toodetes nii suurenemist kui ka vähenemist. Nende toodete võrdluses, mis olid sortimendis mõlemal uuringuaastal, on suhkrusisaldus mitmes alagrupis tõusnud: lihast snäkkide, keeduvorstide, viinerite ja sardellide seas.

Piimatoodete erinevates alagruppides oli näha nii suhkru- ja valgusisalduse langust, kui ka soola, suhkru ja rasva- sh küllastunud rasvhapete sisalduse tõusu. Alagrupp, milles on aset leidnud kõige ebasoodsamad koostise muutused, on pudingud - nende toodete keskmine rasva-, küllastunud rasvhapete ja suhkru keskmine sisaldus on märkimisväärselt tõusnud. Mitmeid ebasoovitavaid muutusi toimus ka kohukeste alagruppi kuuluvate toodete koostises.

Taimseid tooteid, mida tarbitakse lihatoodete asemel, kaardistati 2022. aastal esimest korda, mistõttu koostise muutust ei olnud võimalik hinnata.

Eesti päritolu toodete toitainelise koostise võrdlus mitte-eesti päritolu toodetega ei ole üheselt tõlgendatav. Kuigi Eesti tooted moodustasid turul olevatest pisut üle poole, on alagruppide lõikes toodete päritolu alusel jaotus väga ebavõrdne ning seetõttu on toidu koostise hindamine otstarbekas vaid alagruppide võrdluses.

«Kirjeldatud muutused toitude koostises on osaliselt tingitud mõlema kaardistuse ajal turul pakutavate toodete koostise muutmisest, kuid suuresti ka uute turule tulnud toodete koostisest. Paraku ei ole uued tooted tihtipeale tervist toetavama koostisega kui need, mis on pikalt sortimendis püsinud,» selgitas Janne Lauk.

Uuringu tulemused ilmestavad selgelt võimalust kõikides toidugruppides toidu koostise parendamiseks. Sellest johtuvalt on need aluseks koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja töötatud reformuleerimise kava eesmärkide seadmisel.