Kompost jäätus? Siin on üks jäme prohmakas, mida tasuks vältida

Poest soetatud kompostikastid peavad reeglina juba ise piisavalt hästi sooja, nii et kastisisu soojas püsimise pärast pole vaja muretseda. Kui oled kompostikasti rajanud ise, mõtle järele, kas see on piisavalt soojapidav või vajaks lisasoojustust. Kui vajab, kasuta selleks näiteks heina, langenud puulehti või muud taolist.

«Paljud uued kompostijad on nüüd asjatult stressis, et kompostri termomeeter on langenud nulli. Tegelikult ei ole vahet, kas komposter aeg-ajalt jäätub. Ärkama peab vaid siis, kui ruum hakkab otsa saama ja kompostrit ei saa kasutada,» ütleb Soome aiandusnõustaja Riikka Kerttula. Talvine kompostimine on muide suurepärane viis vältimaks kastisisu ülekuumenemist.