PILT SELGEKS Kui palju raha peab teenima unistuste kodu ostmiseks?

«Kui otsida universaalset eluaseme hinda, mille eest on võimalik erinevates Eesti piirkondades ihaldusväärne kodu soetada, siis see on umbes 240 000 eurot. Koostöös Norstatiga läbiviidud uuringust selgus, et 51% koduostu plaanivatest Eesti inimestest näevad end elamas Tallinnas või selle lähivallas. Pealinna saab 240 000 euro eest osta näiteks Noblessnerisse kahetoalise korteri või kolmetoalise korteri kesklinna. Tallinna lähistele saab ligi veerandsaja tuhande eest uue majaosa,» ütles Kikas.

Ta märkis, et kui aga soovi pealinna lähistel elada pole, siis on võimalik 240 000 euro eest osta väljaspool Harjumaad ja Eesti suuremaid linnu hiljaaegu ehitatud suure maja, kolmetoalise korteri Tartu kesklinna uusarendusse või neljatoalise kodu Karlova vastvalminud kortermajja.

«Võttes täna 30-aastase kodulaenu 240 000 eurot maksva kinnisvara soetamise jaoks, tehes seejuures 15% suuruse sissemakse, tuleb igakuiselt laenu eest tagasi maksta ligi 1000 eurot. Sellise laenu saamiseks tuleb teenida igakuiselt vähemalt 2500 euro suurust netosissetulekut ehk ca 3400 euro suurust brutopalka. Võttes laenu kaaslasega kahe peale, peaksid mõlemad teenima ligikaudu 1700 euro suurust brutopalka.»

Ta toonitas, et tegu on arvutustega, võttes aluseks, et inimese igakuised kulud on minimaalsed. Tegelikkuses sõltub konkreetse summa laenamisel minimaalne sissetulek paljuski kliendi enda n-ö elustiilist ja tema reaalsetest igakuistest kuludest. Kikas nentis, et kuna statistikaameti andmetel oli kolmandas kvartalis Tallinna keskmine brutopalk 2307 eurot, siis 240 000 eurot maksev kodu on arvestatavale osale leibkondadele kättesaadav.