VOOLUKATKESTUSE OHT Need 7 asja tasub enne tormi valmis muretseda

Keskkonnaagentuur on andud tormihoiatuse eelolevaks nädalavahetuseks tugeva lumetuisu ja tormituultega kuni 24 m/s, lisaks on oodata jäävihma. Tegemist on väga keeruliste ilmaoludega, mis võivad põhjustada ka ulatuslikke elektrikatkestusi.

Küünlad ja tikud

Need on põhilised valgusallikad, kui elektrit pole või patareid on tühjad. Küünalde abil saad koju valgust tuua, kui muid valgusallikaid pole käepärast.

Taskulamp ja täis patareid

Pimedal ajal on valgusallikas hädavajalik. Taskulamp on ideaalne lahendus, kuid sellest on kasu ainult siis, kui patareid on täis laetud või akud töökorras.

Laetud akupank

Nagu looduses käies, on ka kodus kriisiolukorras oluline, et mobiiltelefon oleks laetud. Kuna elektrikatkestusi on keeruline ette näha, aitab laetud akupank telefoni töös hoida ja vajadusel hädaabikõnesid teha.

Raadio patareidega

Kriisiolukorras on tähtis olla kursis värskeimate uudistega. Elektrikatkestus ei mõjuta raadiosignaale, mistõttu patareitoitel raadio on selliste olukordade jaoks suurepärane abivahend.

Gaasipliit või puupliit

Paljudes kodudes on ainult elektripliit, kuid elektrikatkestuse ajal on oluline, et oleks olemas ka alternatiivne toiduvalmistamise või kütmise võimalus, näiteks gaasipliit või puupliit.

Veevaru

Tihti unustame, et elektrikatkestus võib mõjutada ka veesüsteeme. Seetõttu on oluline, et kodus oleks alati varuks piisav kogus joogivett. Sama kehtib ka toiduainete kohta.

Generaator

Kuigi generaator pole Eestis veel laialt levinud, on see eriti kasulik neile, kes elavad majades, kus elektrivarustus mängib suurt rolli. Kui võimalik, tasub kaaluda generaatori hankimist, eriti juhul, kui elamus puuduvad alternatiivsed kütteallikad.