NÄDALA RETSEPTID Küpseta krõbedat jaanuarikooki Brüsselist: galette des rois

Ühtaegu õhuline ja krõbe lehttainas krudiseb koogikahvli all, suu täitub võiste küpsetisenootide ja magus­sametise mandlikreemiga. Siis kostab laudkonnast oodatud hüüatus: kujuke on minu koogitükis!

Saage tuttavaks, see on galette des rois ehk kuninga(te) või ka kolmekuningapäeva kook. Traditsiooniline küpsetis, mida süüakse jõulupühade lõpetuseks mitmel pool maailmas, muu hulgas Belgias ja Prantsusmaal.

See on erakordselt lihtne kook: kaks kuldpruuniks küpsetatud lehttainakihti, mille vahel on mandlijahust, võist, suhkrust ja munast segatud kreem. Uuemal ajal panevad kondiitrid klassikalise mandlitäidise asemel tainakihtide vahele ka šokolaadi, võikreemi, puuvilju. Ja kui vanasti peideti kreemitäidise sisse uba, hernes või mandel, siis tänapäeval võib see olla ka tilluke kuninga või mõni muu lustlik kujuke. Maiustaja, kelle koogilõigu sisse uba või miniskulptuur juhtub, kroonitakse kuningaks ja talle pannakse pähe paberist kroon. Kui ostate küpsetise magusaärist, pakitakse paberkroon juba koogikarbiga kaasa. Pärimus kõneleb, et kujukese leidjat võib tabada muugi õnn, olgu see rikkus või meheleminek.