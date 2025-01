KASUTA VÕIMALUST Arendaja pakub koduostu toetust peres kasvavate laste arvu järgi

«Mida rohkem kasvab peres lapsi, seda suurem on vajadus ruumikama kodu järele, kuid ka igapäevased kulud on tavaliselt suuremad. Otsustasime, et asume toetama lastega perede uue kodu soetamist,» selgitas Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja lisas, et eripakkumise raames saab mistahes Invego arenduses kodu soetades ostutoetust 5000 eurot iga peres kasvava lapse kohta.

«Meie kõik arendused on põhjalikult läbi mõeldud terviklikud elukeskkonnad, mis on kavandatud ennekõike just lastega peredele,» kirjeldas Vähi lisades, et kõigis Invego arendustes on peredele pakkuda ruumikaid 4-5-toalisi kodusid.

Kristjan-Thor Vähi sõnul ajendas laste arvust lähtuva ostutoetuse pakkumist tegema hiljutine uudis, et juba alates aastast 2021 on Eesti iive olnud negatiivne ja see trend tundub jätkuvat.

«Eesti vajab rohkem lapsi ja me kõik tahame, et Eestis sünniks lapsi rohkem. See eripakkumine on Invego panus, et toetada neid peresid, kes panustavad laste kaudu Eesti tulevikku,» rääkis algatuse tagamaadest Vähi, kes peab iibelanguse ja ühiskonna vananemise vastu oluliseks iga väiksematki sammu.

Arendaja pakutav kuni 25 000 euro suurune uue kodu ostutoetus sõltub peres kasvavate laste arvust ning kehtib kõikidele Keila Pargikodude, Uus-Järveküla, Tiskreoja ja Luccaranna arenduste kodudele. Lisaks on kõigi Invego rajatud uute kodude hinna sees ka Eestis ainulaadne 5 aasta pikkune garantiiaeg.