KAS KA SINA? Ligi pooled peavad oma kodu ostmise peamiseks takistuseks just seda

Loobu kallitest laenudest või vaheta need soodsamate vastu

Madala sissetuleku puhul on paljud sunnitud suuremaid oste tegema erinevate laenude ja järelmaksude abil. Hakiainen soovitab väga täpselt need laenud ja seal makstavad intressiprotsendid üle vaadata.

«Tihtipeale on soodsam võtta näiteks pangast suurem laen ja maksta sellega ära oma erinevad väikesed laenud, sest suurem laen on lihtsalt soodsam ja sa maksad kokkuvõttes vähem. Lisaks vaatab pank kodulaenu taotluse juures ka seda, millised on inimese muud laenud. Kui neid on palju väikeseid ja kehvadel tingimustel, siis see võib viidata pigem inimese kehvale finantskirjaoskusele ja -olukorrale ning pank on vähem valmis omakorda kodulaenu andma,» selgitas Hakiainen.

«Lihtne, aga vajalik nõuanne on üle vaadata ka oma kulud ning mõelda, kas kuskilt on võimalik sissemaksuks säästa,» ütles Hakiainen. «Inimeste eesmärgid ja vajadused muutuvad ajas, mistõttu on mõistlik regulaarselt oma väljaminekutele pilk peale heita ning nende olulisust uuesti üle hinnata.» Samuti aitab vajalikku summat kokku saada oma säästude paigutamine kogumiskontole või hoiusele, et need intressi teeniksid. «Raha kogumiskontole paigutamine aitab vältida ka seda, et inflatsioon säästude väärtust vähendaks ning taas näitab see pangale, et inimene on võimeline raha kõrvale panema,» sõnas Hakiainen.

Kui sissemakse käib üle jõu, siis on Hakiaineni sõnul võimalik taotleda näiteks KredExi käendust. «Selle abil on võimalik sissemakset, mis muidu on 15 protsenti vara väärtusest vähendada 10 või isegi 5 protsendile kinnisvara hinnast. Nii saavad näiteks need, kellel on keeruline suurt summat sissemaksuks koguda, ikkagi kodu osta, näiteks äsja karjääri alustanud noored spetsialistid või lasterikkad pered,» selgitas Hakiainen.