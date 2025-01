KÕIK MAKSAVAD Lumi ja jää võivad ühistule kohtuasja kaela tuua

«Eriti ohtlik on raske sulalumi – katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba 30 cm paksune lumekiht. Lindiga piiramine ei vabasta majaomanikku vastutusest võimalike õnnetuste ees ega katuse hooldamise kohustusest,» hoiatas Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Ta tuletas ka meelde, et lumest või jääst põhjustatud kahju korral vastutab korteriühistu. «Isik, kellel on samal alusel kõigi korteriomanike vastu korteriomandist tulenev nõue, mille kohta seadus näeb ette solidaarkohustuse, peab selle esitama korteriühistu vastu.

«Arvatakse, et kui meie maja juures pole ju kunagi midagi juhtunud, küllap ei juhtu ka nüüd. Olukord on siiski väga tõsine – libeduse ning katuselt langenud lume ja jää tõttu toimunud õnnetused on varem kohtusse jõudnud ning summad, mida ohvritele maksta tuleb, olnud suured,» rõhutab Mardi.