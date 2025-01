ELU OHUTSOONIS Harry ja Meghan peavad taas põgenema

Harry ja Meghani kodu on hiigelsuur villa Montecito-nimelises asulas, asudes praegu keset suurt ohutsooni. Tegemist pole ei linna ega ametliku asulaga, USAs tuntakse sellised kohti registreerimata kogukondadena. Igatahes asub see Los Angelese linnast loodes, Santa Barbara linna külje all. Naabruskond on koduks veel sellistele suurtele staaridele nagu Oprah, Ellen DeGeneres ja Gwyneth Paltrow.