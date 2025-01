ANNA OMA PANUS Lemmiktoidu on üles andnud juba enam kui 2000 inimest

Köögiviljatoitude seas tõusid esile road kapsast

Köögiviljadest armastatakse enim kapsast. Kapsast valmistatud toite on toodud pea sama palju välja kui kõiki teisi köögiviljatoite kokku. Eelpool mainitud kapsasupi kõrval on lemmikutena üles antud ka hapukapsas, mulgikapsas, kapsarull ja kapsahautis. Mainimist on leidnud ka seenetoidud, nii mõnelgi korral kukeseenekaste. Mõned korrad on nimetatud ka tatra- ja riisiroogasid, burgereid ning pelmeene.

Nii mõnedki vastajad on toonud lemmikuna välja toidu, mis on valmistatud kodus või siis on lisanud oma lemmikroa juurde märke, et eriti maitsvad on need just ema, vanaema, elukaaslase või iseenda poolt kodus tehtuna.