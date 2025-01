LUKSUS JA MUGAVUS Tallinna südamesse kerkib 16-korruseline elumaja

«Kesksemat asukohta uhiuue kortermaja jaoks on Tallinna südames raske ette kujutada. Kõigi linnaelu mugavuste kõrval saab Stellaris samas olema ka piisavalt vaikust ja privaatsust,» kinnitab Jolanta Jurga, Evernord Asset Managementi juhataja ning Evernord Groupi asutaja, rõhutades, et tegemist on üksnes eluruumidele keskendunud arendusega, kuhu ei tule ühtegi kontoripinda.