ON, MIDA OODATA Sisekujundaja paljastab alanud aasta suurimad sisustustrendid

Maalähedased ja pastelsed toonid

Sisekujundaja ütles, et nagu mullu, täiendavad ka sel aastal neutraalsetes värvides mööblit maalähedased toonid, näiteks mahedad sinised, rohelised ja pastellid. Lisades keskmise tumedusega või tumepruuni puitu, on tulemus ajatu ja elegantne. Sügavust ja põnevust lisavad julgete mustritega tapeet, puitpaneelid ja dekoratiivkrohv. Need, kes tahavad särtsakamat lahendust, võivad kokku sobitada eri mustreid ning tuua mängu oranžides ja soojades roosades toonides aktsente, mille hind jääb alla 5 euro ja mida saab hooaja lõpus hõlpsalt välja vahetada.

Biofiilse disaini võidukäik

Sisekujundaja märkis, et hiljutise koduse elu uuringu kohaselt on loodusega ühenduses olemine üks suuremaid rahulolu allikaid 16% Eesti elanike jaoks. Tuppa tuuakse looduselemente taimede, värvide, mustrite, vormide, materjalide, helide ja valgustite abil.

Ühed armastatumad looduslikud materjalid on rotang ja puit, millest valmistatud mööbel on ühtaegu mugav, elegantne ja näeb ka hea välja. Köögimööbli puhul soosib mood ka sel aastal puidutekstuuriga esipaneele. Sisekujundaja sõnul kavatsevad paljud 2025. aastal oma kööki värskendada just puitpaneelidega, mis mõjuvad klassikana, kuid on samas värskelt nüüdisaegsed. Tänapäevases stiilis on kindel koht minimalismil.