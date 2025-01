NÄDALA RETSEPTID Pastat, kiiresti ja aeglaselt

Kõik need toidud istuvad me talve hästi, kui köögile pühendumiseks on pika pimedaga tavaliselt rohkem aega, tähendab Maiste, kelle varasem kokakarjäär on kulgenud peatustega Pädaste mõisas, Kotzebue pagarikojas ja Tsunftis. Ta lisab, et kuigi Due Volte sündmuskokkamistel on Itaaliat omajagu, võib küll suurematel üritustel, küll privaatsetel õhtusöökidel minna tellija tahtel käiku ka kõik muu. Kokk ise näiteks ammutab palju inspiratsiooni Prantsuse ja Aasia, sealhulgas Jaapani köögist. Vanzanilt, kes on pärit Lombardiast, Alpide jalamilt Costa Masnaga lihunike perest, õpitakse juurde itaallaste kokandustarkusi ja võluvat külalislahkust. Due Volte, otsetõlkes «kaks korda», tähendab umbes seda, et korra kogetu on nii hea, et tagantjärele naudid seda mõtetes vähemalt korra, kui mitte kordi veel.