OLE VALMIS Ehituspuidu hind võib peagi muutuda

«Palgimaterjali enam Venemaalt peale ei tule, samuti on sarnased toormeprobleemid Soomes, kus samuti on suurtel saeveskitel tekkimas defitsiit – peamiselt kuusepuidust ja juba on tootmismahtusid koomale tõmmatud. Männipuidu nõudlus on üleüldiselt natuke väiksem ja seda on piisavalt,» rääkis Pärtel.

Puumarketi juhatuse esimehe sõnul on praegu ehituspuidu hind 2022. aasta tasemest ligi 50% soodsam ning ka üldehitusmaterjalide hind on püsinud viimase aasta stabiilsena. «Müüjate hinnakonkurents on kasvanud ning see on tellijatele soodne. Ka tööjõu osas on lihtsam – paljud ehitajad on Soomest tagasi ning häid töömehi on oluliselt soodsam leida kui viimaste aastate jooksul,» kirjeldas Pärtel ehitusturu seisu.