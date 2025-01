KÕVA SÕNA Eesti toode lööb Portugalis laineid

A. Le Coq on oma tooteid Portugali eksportinud alates 2022. aastast ja kiiresti saavutanud turul edu ning tarbijate poolehoiu. «Portugali turg on meid tõesti väga hästi vastu võtnud ja Le Coq kokteilid on suhteliselt lühikese aja jooksul saavutanud turuliidri positsiooni,» kommenteeris edu välisturul ettevõtte juhataja Jaanus Vihand. Mainekas auhind aga kinnitab taas Eesti toodete kõrget kvaliteeti: «Järjekordselt leidis kinnitust, et eestimaisete toodete kvaliteet ja maitse on kõrgelt hinnatud üle maailma. See, et Le Coqi kokteilid suutsid teist aastat järjest rahvusvahelises konkurentsis silma paista, kinnitab meie ainulaadsust ja head tööd välisturgude suunal.»