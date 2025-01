Aasta tapeet 2025 tiitli pälvis Felix Diener'i muaree efektiga tapeet kollektsioonist ECLECTIC, mis on loodud MARBURG'i jaoks. Sama tapeedidisain on varem pälvinud maineka Red Dot Winner 2024 auhinna silmapaistva disaini eest.

Teise koha sai Rasch'i tapeet kollektsioonist Amara, kolmanda koha sai Erfurt'i fliistapeet ECO 150 PLUS värvitoonis «Feel jade!».

Felix Diener on tunnustatud saksa tekstiilidisainer, aastast 2019 on Saksamaa üks suurimatest tapeeditootja Marburger Tapetenfabrik kunstiline juht ja loovdirektor. Felix Dieneri muaree-disainiga trendikat tapeeti on võimalik tellida 7 erinevas värvitoonis, saadaval eksklusiivselt salongis FiestaDesign.