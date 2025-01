KURB, AGA TÕSI Miljon eurot eramu eest on Eestis juba argipäev

Pilt on illustreeriv.

Kui veel mõni aasta tagasi tundus miljon eurot Eesti eramute turul ulmelise hinnana, siis praegu on see hind saanud reaalsuseks mitmes Tallinna piirkonnas ning üha enam ka väljaspool pealinna. Luksuskinnisvara segment on Eestis jõuliselt kasvamas, peegeldades nii jõukuse kasvu kui ka muutuvaid ootusi kodule, vahendab kinnisvaraportaal City24.