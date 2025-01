KASUTA VÕIMALUST Kodu sissemakseks raha napib? Riik paneb õla alla

Eluasemelaenu käendus, tuntud ka kui KredExi või Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) käendus, on suunatud ennekõike neile, kes soovivad osta kodu ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Kikase sõnul on tegemist tänuväärse võimalusega: «Käendus on oluline tugi eeskätt noortele peredele ja spetsialistidele ning lasterikastele peredele, kellel omafinantseeringu kogumine võib võtta omajagu aega. Kuna omafinantseering on kodulaenu taotlemisel väga oluline ja moodustab üldjuhul 15% laenusummast, siis ongi see suunatud just nendele konkreetsetele sihtrühmadele.»

Käendus aitab katta umbes 5–10% laenusummast, andes pangale garantii, et võimalike makseraskuste korral katab riik kokkulepitud osa laenusummast. Lisaks suunatakse käendustega valima keskkonnasõbralikke ja linnakeskustest kaugemal asuvaid kinnisvaraprojekte, et turgutada sealseid elamurajoone.

Eluasemelaenu käenduse taotlemisel tuleb arvestada teatud tingimusega. Esmalt tuleb tasuda ühekordne käendustasu, mis moodustab 2–3% käenduse kogusummast. «Kuigi see summa võib esialgu tunduda lisakuluna, on see võrreldes laenusummaga palju väiksem ning seda tuleb tasuda vaid korra,» rõhutas ekspert. Lisaks tuleb arvestada, et käendusega soetatud kinnisvara pole lubatud välja üürida, kuna käendus on mõeldud ainult isikliku eluaseme ostuks, mitte investeerimise eesmärgil. Kui kinnisvara soovitakse kasutada lisatagatisena uute laenude võtmiseks, tuleb see eelnevalt kooskõlastada EIS-iga.

Siiski on majandusliku olukorra paranedes võimalik käendusest soovi korral loobuda. «Kui laenusaaja majanduslik seis on paranenud või kinnisvara väärtus tõusnud, saab laenu ennetähtaegselt tagastada käenduse summas või käenduse lõpetada kinnisvara eksperthinnangu alusel,» sõnas Luminori laenude kompetentsikeskuse juht.

Tasub meeles pidada, et eluasemelaenu käendus ei mõjuta laenutingimusi ega laenusaaja krediidivõimekust. Pangad toetavad selle kasutamist, kuna see suurendab klientide finantsilist kindlustunnet ja annab sihtrühmale võimaluse kinnisvara soetada. Samas tuleb meeles pidada, et väiksem omafinantseering tähendab suuremat igakuist laenumakset. «Kui vähegi võimalik, tasub omafinantseeringut võimalusel suurendada, et igakuist laenukohustust vähendada. Sellegipoolest on käendus oluline riigipoolne abivahend, mis võimaldab paljudel peredel ja noortel spetsialistidel astuda esimene samm unistuste kodu suunas,» lisas Kikas.