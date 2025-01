TEEME SELGEKS Miks on suvilat või üürikodu kallim kindlustada?

«Suvilate kindlustamine on võrreldes koduga tõesti kallim, sest kui maamaja seisab kasutuseta, võib väiksem probleem areneda tõsisemaks, erinevalt kodust, kus omanik murele kiiremini jälile saab. Ka asuvad maamajad tihti kaugemal suurematest linnadest või maapiirkondades, kus juurdepääs näiteks tuletõrjele või politseile võib olla piiratud. Nendel põhjustel on suvilates kahju keskmine suurus oluliselt suurem kui alalises elukohas, mis tavaliselt väljendub ka suuremas kindlustusmakses,» selgitas Seesami kodukindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

Maamaju ohustavad nii tormid kui tulekahjud

Gildeni sõnul on suvilates enim kahjusid seotud torustike purunemiste ja nendest tulenevate veeleketega. Kui aga suvilaomanik on unustanud torudest vee sügisel välja lasta, on väga tõenäoline, et talviste külmakraadide süül torud purunevad. Kahjud aga ilmnevad tihti alles kevadel, kui minnakse maamaja suvevormi sättima. Hoolimata sellest, et suvilas ei ole alumisi naabreid, kelle vara üle ujutada, ulatuvad suuremad veelekke kahjud Seesamis 15 000 euroni.