Valesti valitud hommikusöök teeb kerele karuteene: väldi seda levinud viga!

Vanarahvatarkus õpetab, et hommikusöök on päeva tähtsaim eine. Toit on kütus kehale, kuid tähtis on ka see, mida endale suust sisse ajad. Eriti oluline on see just hommikusöögi puhul, aga paljud panevad oma roavalikuga päeva alguses korralikult pange.