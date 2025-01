Pilt on illustreeriv.

Külmkapp on köögi lahutamatu osa, kuid sageli tundub, et seal ei ole kunagi piisavalt ruumi. Ikka ja jälle ununeb sinna asju, mida sööma ei kipu ega pole mahti ära visata. Vältimaks toidu asjatut kuhjumist, tuleb esiteks täita külmik kraamiga, mida sa reaalselt sööd, ning teiseks külmiku sisu organiseerida nii, et selle mahutavust maksimaalselt ära kasutada. Toome välja kümme praktilist soovitust, kuidas külmkapi sisu paremini korraldada ja rohkem ruumi luua.