​75-aastase näitleja abikaasa on Hispaaniasse kolimise ajast alates jaganud sotsiaalmeedias mõningaid hetki nende uuest elust, kuid nüüd rääkisid nad ajakirjale Elle España elust Hispaanias lähemalt. Gere selgitas ajakirjaveergudel, et on koos Alejandra ja nende ühiste lastega õnnelikumad kui kunagi varem. Veel toob ta välja, et eriti õnnelik on Alejandra, kes üle kuue aasta taas kodumaal on. ​