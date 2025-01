Pole juhus, et kõige populaarsem tubane orhidee on kuiva õhu vastu võrdlemisi leplik. Kuukingade näol on tegemist taimeperekonnaga käpaliste sugukonnast ehk tegemist ei ole ühe konkreetse liigiga. Selle perekonna liigid on üsna leplik toataim ja sobib hästi algajatele. Kuukingad taluvad hästi talvist kuiva õhuga perioodi, eriti kui neid aeg-ajalt veega piserdada. Need taimed eelistavad valgusküllast toanurka, kuid mitte otsest päikesevalgust.