RAHASADU Elektri eratootjaid ootavad uued tuluallikad

Elektrivõrk peab olema stabiilne, mis tähendab pidevat tasakaalu hoidmist energia tootmise ja tarbimise vahel. Iga päev prognoositakse järgmise päeva elektri vajadust ette ning vastavalt ennustatud mahtudele toimub kauplemine elektribörsil. Kui prognoosid ei vasta täpselt tegelikkusele, saavad akulahendusega eratootjad osaleda päevasiseses kauplemises ehk stabiliseerimisturul.

Kuna Vene elektrivõrgust lahti ühendamine toob kaasa suuremad kõikumised, prognoositakse, et stabiliseerimisturul osalemise tasud hakkavad olema kõrgemad kui tavaline elektrimüük ja see on võimalus eratootjatele. Hiljuti juhtunud Estlink 2 ühenduskaabli lõhkumine näitab eratootmise olulisust energiajulgeoleku tagamisel veelgi enam.

Arenev energiahaldus on toonud kaasa vajaduse nutikate lahenduste järele, mis suudavad elektrivõrguga iseseisvalt suhelda. See on tinginud omakorda võidujooksu energeetikaseadmete pakkujate hulgas, kes proovivad tarbijate elu lihtsustada.

Näitena võib tuua Eesti juhtiva päikesekatuste tootja Roofit.Solari, kes lanseeris energiahalduse teenuse BrightHour, millel on kaks peamist funktsiooni. Esiteks aku tehisintellekti põhine juhtimine, mis ostab elektrienergiat siis, kui see on odav, ja müüb võrku siis, kui hind on kõrge. Teiseks osalemine võrgu stabiliseerimise turgul (FLEX teenus), mis ekspordib elektrit võrku olukorras, kui võrgu sagedusest on puudu. Tehisintellekti abil otsustab süsteem ise, millal seda on kõige mõistlikum teha.

«Kui hetkel konktrollivad paljud eratootjad elektri müüki võrku veel käsitsi, siis sellised innovaatilised nutikad seadmed digitaliseerivad selle tegevuse. Nii saab taastuvenergia ja nutika tehnoloogia ühendamine pakkuda eratarbijatele uusi tuluallikaid, aidata kaasa energiajulgeolekule ning samal ajal toetada rohepööret,» rääkis Roofit.Solar juht Andres Anijalg.

Sarnaste seadmete lisamine aku inverterile võib märgatavalt lühendada ka akude tasuvusaega. Näiteks on Anijalg aastaga teeninud BrightHour aku juhtimisest 469 eurot ja stabiliseerimise eest veel 284 eurot. «See tähendab, et minu 10 kWh aku tasuvusaeg on märkimisväärselt lühenenud,» jagas Anijalg enda kogemust.