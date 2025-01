ALUSTA TÄNA Ülihea nipp, kuidas aastas pea 1000 eurot säästa

Kaks järvetäit vett aastas

Positiivne uudis on see, et Eesti veetarbija on juba Euroopa keskmisest säästlikum. Keskkonnaagentuuri andmetel tarbiti 2023. aastal Eestis olmeveena 44,17 miljonit kuupmeetrit vett, mis on ligikaudu sama palju kui Ülemiste järve ja Pühajärve veemahud kokku.

Tallinna Vee statistika näitab, et keskmine elanik tarbis 2024. aastal ööpäevas 95 liitrit vett, mis on märkimisväärselt vähem ku Euroopa Liidu kodanikud, kes kasutavad päevas keskmiselt 144 liitrit olmevett.

Mida vesi sisaldab?

Nii nagu mineraalvesi, sisaldab ka kraanivesi looduslikke mineraale, näiteks kaltsiumit ja magneesiumit, mis toetavad luude ja lihaste tervist.

Kui pudelivesi seisab tarneahelas või poeriiulil kaua, võib jook sisaldada aga ka mikroplasti ja seisnud vee ühendeid, mis on tervisele kahjulikud. Kraanivee puhul saab olla veendunud, et see on alati värske. «Tallinna Vees puhastatud ja tarbijateni viidud kraanivesi läbib rangeid kvaliteedikontrolle, mistõttu on vee puhtus ja ohutus tagatud. Veevõrke hooldatakse, puhastatakse ja arendatakse järjepidevalt, et tagada joogivee püsivalt kõrge kvaliteet,» selgitas Soovik.

Tallinna Vee tarbijate hulgas läbi viidud uuring näitas, et elanikkonna usaldus kraanivee suhtes on väga kõrge – 89% vastajatest ütles, et usaldab kraanist tulevat vett ja joob seda hea meelega.

Kui oled harjunud poest pudelivett ostma, alusta kraaniveega vähehaaval ja tee väikseid igapäevaseid samme nii oma tervise kui ka looduse hoidmiseks. Joogivee maitsestamiseks lisa klaasi kurgiviile, sidrunilõike või värskeid mündilehti, nii saab sellest värskendav ja nauditav jook. Koduse kraanivee kasutamine on ka mugav – ei mingit raskete pudelite kojutassimist ega tülikat taara tagastamist.