JÄTA MEELDE See nõudepesumasina osa vajab iga 5 aasta tagant vahetust

Nõudepesumasina lekked on üks kõige tavalisemaid kodumasinate lekkeid. Need on sageli põhjustatud kahjustatud äravooluvoolikutest. Soomes korraldatud uuringu kohaselt ei tea aga peaaegu iga kümnes nõudepesumasinaomanik, milline on tema äravooluvooliku suurus.