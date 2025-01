Paljud inimesed kastavad teekotti lihtsalt keevasse vette edasi-tagasi. Kuid sellest ei ole mingit kasu. Kõige parem on jätta kott umbes kolmeks minutiks tassi sisse, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Teeleht paisub ja avaneb, vabastades kogu oma maitse ja aroomi. Teekott tuleks joogi valmimise järel tassist välja võtta ja ära visata. Pikem tõmbamisaeg ei garanteeri paremat maitset, mistõttu on hea meeles pidada, et teekotis oleva tee valmimisaeg on ei rohkem kui kolm minutit. ​