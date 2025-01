Alkoholi kalorsus sõltub selle kangusest – mida kangem on alkohol, seda enam leidub joogis kaloreid. Samas ei maksa pidada lahjat alkoholi või ka alkoholivabasid tooteid täiesti süütuteks jookideks, kuna ka neisse on lisatud palju tühje kaloreid sisaldavat suhkrut.

Toitumisteadlased ütlevad, et selged ja läbipaistvad alkohoolsed joogid sisaldavad kõige vähem kaloreid, eriti kui neid tarbitakse puhtal kujul. Kui oled kokteilisõber, siis sõltub kõik ka sellest, millest need valmistatud on. Eelistada võiks kokteile, kuhu pole lisatud ei karastusjooke ega täiendavat suhkrut.