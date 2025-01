Draakonipuu (Dracaena) on populaarne ja leplik toataim, kuid vahel hakkab puu agaralt lehti maha viskama ja näeb iga möödunud päevaga välja järjest nirum. Selle põhjuseks võivad olla mitmed tegurid, mis on seotud taime hooldamise ja kasvutingimustega. Siin on peamised põhjused, miks draakonipuu lehed maha viskab.