Soovid kinnisvarasse investeerida? Ekspert selgitab, mida silmas pidada

Eesti kinnisvarahinnad on kerkinud viimase dekaadi vältel umbes 8% aastas, kuid sellegipoolest leidub kinnisvaraturul objekte, mille väärtus kasvab keskmisest veidi kiiremini. «Ajas kerkib enim sellise elamispinna väärtus, mis on nõutum ehk suuremale hulgale kättesaadavam ja taskukohasem. Näiteks korter suuremas linnas – eeskätt linnaosades, kus inimestele elada meeldib,» ütles Tanel Rebane.

Siiski tuleb arvestada, et Eesti kinnisvarahinnad on viimastel aastatel kasvanud märkimisväärselt kiiremini kui paljudes teistes Euroopa riikides. «Aastail 2010–2023 oli Eestis kinnisvara hinnatõus Euroopa Liidus kõige kiirem, mistõttu on kättesaadavus muutunud kehvemaks. Kuigi hinnad ei ole Euroopas täielikult võrdsustunud, on varasem kiire tõus viinud selleni, et edaspidi ei saa kinnisvarahinnad tõenäoliselt senises tempos kasvada,» selgitas Rebane. Ta lisas, et kui osta korter Kalamaja uusarendusse ja eeldada, et selle hind võiks lähitulevikus kahekordistuda, siis nii suuri lootusi hellitada ei tasu, kuna lähtepunkt on juba praegu väga kõrge.

Sellegipoolest kinnisvarahinnad üldjuhul ajas kasvavad. Ehkki nii Tallinnasse kui ka Tartusse kinnisvara soetamise puhul on jätkuvalt tegu tõenäoliselt väga hea kasvupotentsiaaliga investeeringutega, ei pruugi Eesti suuremad linnad olla ainus hea võimalus kinnisvarainvesteeringute tegemiseks. Ta märkis, et näiteks paljudes väikelinnades on kinnisvara hinnad kasvanud keskmisest oluliselt kiiremini või hoopis vastupidi – märksa aeglasemalt.

«Kinnisvarahinnad kasvavad kiiremini piirkondades, kus on rohkelt ettevõtteid ja mille rahvaarv on hiljaaegu kasvanud. Selliste piirkondade kinnisvara jahivad ka üüriinvestorid, kes ühest küljest soovivad teenida üüriraha, kuid eelkõige ka oma vara väärtust kasvatada,» ütles ta. Rebane lisas, et plaane pidades on kõige olulisem tunda siiski piirkonda ja sealset nõudlust.

Kuivõrd suur hulk eestlasi on kinnisvarausku, on Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juhi sõnul näha, et kinnisvara puudutavates otsustes ollakse järjest teadlikumad. See on ka põhjus, miks inimesed on otsustanud tihtipeale investeerida just kinnisvarasse. «Kuna kinnisvara on võimalik soovi korral müüa, üürile anda või parema vastu välja vahetada, on see paljude jaoks olnud lisaraha teenimise seisukohalt ahvatlev valik,» ütles ta.