Uskumatu hind! Londoni pargis asuv maja müüdi hullumeelse summa eest

40 magamistoaga häärber nimega The Holme, kuulus varem Saudi Araabia kuninglikule perekonnale. Mõis pandi turule ligikaudu kaks aastat tagasi ning algselt küsiti selle eest väidetavalt 250 miljonit naela, vahendab The Guardian. Nüüd on müügitehing tehtud, kuid suure allahindlusega – 139 miljonit naela ehk ligikaudu 165 miljonit eurot.