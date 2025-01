Kõige parem on valida selline temperatuur, mis võimaldab hästi soojeneda, kuid ei tekita ebamugavustunnet ega kurnatust. Oluline on kuulata oma keha, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Kuiv saun ja traditsiooniline aurusaun ei erine mitte ainult niiskuse taseme, vaid ka selle poolest, kuidas temperatuur mõjutab meie keha. Kuivas saunas võib temperatuur tunduda madalama õhuniiskuse tõttu kõrgemana, samas kui aurusaunas on mõju niiske atmosfääri tõttu suurem. Et saada maksimaalset kasu, on oluline neid erinevusi arvesse võtta ja valida saunatüüp, mis sobib teie tervisliku seisundiga kõige paremini.