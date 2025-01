Kaarel Väer: keskkonnasäästlike kodude rajamisel tuleks eelistada seda

«Selleks, et rajada taskukohaseid kodusid, tuleks taas võtta oluliselt rohkem kasutusele tüüpprojektide ja -lahendusi, mida oleks võimalik toota tehastes, mitte ehitusplatsil. See tagaks hoonete ühtlasema kvaliteedi, oluliselt kiirema ehituse ja mis kõige tähtsam – soodsama hinna,» märkis Väer. «Riigi tugi taoliste lahenduste rajamisele võimaldaks oluliselt parandada kvaliteetse ja keskkonnasäästliku elamispinna kättesaadavust.»

Lisaks uute hoonete ehitamisele ei tohi ära unustada ka olemasolevate renoveerimist, sest elamuehitus põhjustab umbes kolmandiku ülemaailmsest süsinikuheitest. «Eriti tõhusalt saab hoonete renoveerimist kiirendada kasutades tehaselise renoveerimise lahendusi. See tähendab, et soojustuselemendid koos uute avatäidete, ventilatsioonikanalite ja muuga valmistatakse tehases ja kohapeal toimub vaid nende paigaldamine,» rääkis Väer.

Hoonete keskkonnasäästlikumaks muutmine ei ole Väeri sõnul oluline mitte ainult kliimaeesmärke silmas pidades, vaid seotud ka tõsiasjaga, et ka energiahinnad on kasvanud ja pigem jätkavad kasvamist. «Kuna keskkonnasäästlikkus võrdub madala energiatarbega, siis tähendab see automaatselt ka väiksemaid rahalisi kulusid nii hoone kütmiseks kui ka jahutamiseks,» rääkis ta.

Uute hoonete rajamisel on Väeri sõnul lisaks energiatõhususele oluline pöörata tähelepanu ka sellele, et hoonesse pääseks võimalikult palju päevavalgust, sest mida rohkem on hoones loomulikku valgust, seda tervislikum ja ka kõrgema turuväärtusega see on. Samas tuleb mõelda sellele, kuidas takistada otsesest suvise intensiivse päikesevalguse tekitatavat ülekuumenemist.