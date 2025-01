IGA PANUS LOEB Huvilised saavad keldrites talvituvaid nahkhiiri kaardistada

1. veebruarist kuni 5. märtsini oodatakse vaatlusi loodusvaatluste nutirakenduse ja PlutoF GO äppide kaudu. Taaskord on võimalus eelnevalt osaleda ka veebikohtumisel «Algaja nahkhiirevaatleja tarkuseminutid», kus tutvustatakse Eestis talvituvate nahkhiirte liike ning antakse juhiseid vaatluste tegemiseks.

Igal aastal uurib keskkonnaagentuur talviti suurimaid nahkhiirte talvituskolooniaid Piusal, Väänas ja mujal. Suurtesse koobastesse kogunevad talvel sajad või isegi tuhanded tiivulised imetajad, et pime ja külm aeg turvaliselt mööda saata. Vabatahtlikelt oodatakse infot nende liigikaaslaste kohta, kes otsivad talvitumiseks mõne privaatsema koha, milleks võib osutuda ka tavaline (maa)kodu kelder. Seires osalemisega saab anda panuse oma kodukoha looduse uurimisse ja selle heasse käekäiku.

Eestis elab 12 liiki nahkhiiri, neist 5 on rändliigid, ülejäänud otsivad endale talvitumiseks sobiva koha siinmaal. Seire eesmärk on kaardistada meil talvituvate nahkhiireliikide levikut ja hinnata keldrite olulisust talvituspaigana.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist ja Tartu ülikooli nahkhiireuurija Christel Rose Bachmanni sõnul on projektis osalenud vabatahtlike huvi nahkhiirte vastu kasvanud ning neid väikeseid karvaseid tegelasi pannakse üha rohkem tähele. Eelmisel aastal esitati vaatluseid kõikidest Eesti maakondadest, mis näitab, et tegelikult on talvituvaid nahkhiiri ja nende märkajaid igal pool.