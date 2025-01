Külmutatud toit gurmeeroaks: koka retsept elegantsete kartulipannkookide valmistamiseks

«Kokkamise ilu peitub lihtsuses, värskuses ja maitserohkuses. Maitsva toidu valmistamiseks pole tarvis keerulisi koostisosi ega tundidepikkust ettevalmistust. On oluline kasutada seda, mida loodus meile annab – köögivilju, teravilju ja kaunvilju – ning kombineerida neid viisil, mis on ühtaegu nauditav ja maitsev. Mõne jaoks valmistab raskusi menüüsse rohkem taimseid valikuid lisada, samas kui teistele saab takistuseks söögitegemise keerukus. Mina usun, et toitu peab olema alati lõbus ja lihtne teha. Kui taimsed koostisosad on omaks võetud, võib üllatuda, kui julgeid maitseid saab liigse vaevata lauale tuua,» rääkis Metspalu.