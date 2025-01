TASUB PROOVIDA Jaapani iidne suurpuhastusrituaal – korda saab nii kodu kui pea

Pilt on illustreeriv.

Iga aasta lõpus viivad jaapanlased läbi oosouji rituaali – traditsioonilise suurpuhastuse, mis ei ole pelgalt kodu korrastamine, vaid sügavam vaimne ja emotsionaalne praktika. See iidne komme aitab vabaneda vanast ja üleliigsest, et luua ruumi uutele algustele ning värsketele eesmärkidele. Erinevalt tavalisest koristamisest on oosouji filosoofiline protsess, mis sümboliseerib sisemist puhastumist ja harmoonia taastamist elukeskkonnas.