PANK SELGITAB Kuidas hoiduda sissetuleku kadumisel makseraskustest

Teada tõde on, et ootamatute kulude jaoks peaks inimesel olema niinimetatud meelerahufond ehk säästud, mis kataksid ära vähemalt kolme kuu kulud. Ideaalis võiksid need olla jaotatud ka eri tähtajaliste ja kogumishoiuste vahel, et see intressitulu teenides ajas kasvaks.

Kõigil aga sääste ei ole või ei pruugi nendest säästudest alati piisata. Näiteks võib juhtuda, et inimene ei leia kohe uut töökohta või töövõimetus püsib pikemat aega, kuid tuhandetesse eurodesse ulatuvaid laenumakseid tuleb laenumaksekindlustuse puudumisel ikkagi tasuda.

Kellele sobib laenumaksekindlustus?

Laenumaksekindlustuse peale tasub mõelda kõigil, kes käivad palgatööl ning soovivad end ootamatuste eest kaitsta. Iseäranis peaksid selle peale mõtlema need, kellel sääste üldse ei ole või on neid nii vähe, et palga kadumisel tekiks kiiresti probleem laenumaksete tasumisega.

Kindlasti tasub mõelda, kui tõenäoline on oma praeguse tööandja juures sattuda olukorda, kus rahaliste raskuste tõttu ollakse sunnitud töökohti koondama või äritegevust üldse kinni panema. Paratamatult võib selliseid probleeme rohkem tekkida alles tegevuse algfaasis olevates idufirmades või juba pikemat aega rahalistes raskustes olevates ettevõtetes.

Paljude inimeste üheks kõige suuremaks igakuiseks kuluks kipub olema just kodulaen, mistõttu on oluline seda riski maandada. Kui teiste kuludega on võimalik veel kokkuhoidu otsida, siis katus peab alati pea kohal olema. Näiteks, kui kodulaenu kuumakse on 300 eurot, siis selle laenu kindlustamise igakuine tasu jääb 10,5 euro juurde, aga maksimaalne hüvitis ulatub koguni 3600 euroni.

Tasub siiski tähele panna, et kindlustus ei kata olukordi, kus tööleping on lõpetatud poolte kokkuleppel, kui läbi saab tähtajaline tööleping või kui töölepingu lõpetamise protsess algas enne kindlustuslepingu jõustumist.

Lapsevanematel on hea meeles pidada, et ajutise töövõimetuse kindlustushüvitist saab taotleda ka siis, kui selle põhjuseks on kindlustusvõtja alla 18-aastase lapse haigus või õnnetusjuhtum, eeldusel, et Tervisekassale on esitatud ja kinnitatud töövõimetusleht.

Laenumaksekindlustus loob suurema kindlustunde, et sissetuleku kadumise või ootamatu tervisemure tõttu ei jää laenumaksed tasumata ning ei teki panga ees võlgnevust. Mistõttu tasub lisaks kodu kindlustamisele mõelda ka oma laenu kindlustamisele.