Maailma kõrgeima hoone ehitus sai taas hoo sisse: mitu korrust sel saab olema?

Pilvelõhkuja arendaja Kingdom Holding Company kinnitas, et Jeddah Toweri ehitus on uuesti käivitatud ning selle tähistamiseks korraldati eelmisel nädalal pidulik tseremoonia. Kui pilvelõhkuja valmib, saab see olema maailma kõrgeim hoone.​

Adrian Smith + Gill Gordon Architecture'i kavandatud pilvelõhkuja, mida varem tunti nimega Kingdom Tower, kuulutati esimest korda välja 2011. aastal ning selle ehitus algas 2013. aastal. Kuigi torni lõplikku kõrgust pole veel avalikustatud, on plaanitud, et see ulatub vähemalt 1001 meetrini. Sel juhul oleks Jeddah Tower vähemalt 173 meetrit kõrgem kui Dubai kuulus Burj Khalifa, mis on hetkel maailma kõrgeim hoone (828 meetrit) ning mida peetakse üheks 21. sajandi kõige olulisemaks arhitektuuriliseks saavutuseks.